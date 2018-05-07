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У Києві облаштовують "кишені" для паркування та зупинок
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:21
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба КМДА.
Дивися повний текст У Києві облаштовують "кишені" для паркування та зупинок
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:21
Еще Азиров про перехватывающие паркинги возле метро рассказывал...Но видимо для мерии МАФов налепить гораздо выгоднее
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alex77
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:56
alex77 написав:
Еще Азиров про перехватывающие паркинги возле метро рассказывал...Но видимо для мерии МАФов налепить гораздо выгоднее
Это не их уровень. Этим занимаются районные администрации в едином порыве с местными депутатами.
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myshapiton
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:34
myshapiton написав: alex77 написав:
Еще Азиров про перехватывающие паркинги возле метро рассказывал...Но видимо для мерии МАФов налепить гораздо выгоднее
Это не их уровень. Этим занимаются районные администрации в едином порыве с местными депутатами.
Судя по тому как разоряли старые мафы перед тем, как поставить свои, процесс шел именно на городском уровне, т.к. титушки разбивавшие и грабившие их были из управления благоустройства города.
back in USSR
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slavek
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:15
slavek написав:
титушки разбивавшие и грабившие их были из управления благоустройства города.
Ты определись все же - это были "титушки", или "благоустрий"? А то смешались в кучу "кони-люди".
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myshapiton
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Додано: Чет 24 тра, 2018 17:33
slavek написав:
титушки разбивавшие и грабившие их были из управления благоустройства города.
myshapiton написав:
Ты определись все же - это были "титушки", или "благоустрий"? А то смешались в кучу "кони-люди".
Мне определяться незачем. Пару лет назад эта банда разгромила мой объект вывезя под присмотром ментов опалубки и арматуры миллионов на 15 грн.
Руководил этой бригадой бывший севастополец глава Департамента благоустройства КГГА Белоцерковец, ныне депутат от БПП. С этой бригадой базирующейся в Киевской области в каком-то бывшем пионерском лагере позже хпознакомились владельцы разгромленных и разграбленных МАФов по всем районам Киева.
back in USSR
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slavek
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