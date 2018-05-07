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У Києві облаштовують "кишені"
для паркування та зупинок

У Києві облаштовують "кишені" для паркування та зупинок
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:21

У Києві облаштовують "кишені" для паркування та зупинок

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба КМДА.

Дивися повний текст У Києві облаштовують "кишені" для паркування та зупинок.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:21

Еще Азиров про перехватывающие паркинги возле метро рассказывал...Но видимо для мерии МАФов налепить гораздо выгоднее
alex77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:56

  alex77 написав:Еще Азиров про перехватывающие паркинги возле метро рассказывал...Но видимо для мерии МАФов налепить гораздо выгоднее

Это не их уровень. Этим занимаются районные администрации в едином порыве с местными депутатами.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:34

  myshapiton написав:
  alex77 написав:Еще Азиров про перехватывающие паркинги возле метро рассказывал...Но видимо для мерии МАФов налепить гораздо выгоднее

Это не их уровень. Этим занимаются районные администрации в едином порыве с местными депутатами.


Судя по тому как разоряли старые мафы перед тем, как поставить свои, процесс шел именно на городском уровне, т.к. титушки разбивавшие и грабившие их были из управления благоустройства города.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:15

Re: У Києві облаштовують

  slavek написав:титушки разбивавшие и грабившие их были из управления благоустройства города.

Ты определись все же - это были "титушки", или "благоустрий"? А то смешались в кучу "кони-люди".
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:33

  slavek написав:титушки разбивавшие и грабившие их были из управления благоустройства города.


  myshapiton написав:Ты определись все же - это были "титушки", или "благоустрий"? А то смешались в кучу "кони-люди".


Мне определяться незачем. Пару лет назад эта банда разгромила мой объект вывезя под присмотром ментов опалубки и арматуры миллионов на 15 грн.
Руководил этой бригадой бывший севастополец глава Департамента благоустройства КГГА Белоцерковец, ныне депутат от БПП. С этой бригадой базирующейся в Киевской области в каком-то бывшем пионерском лагере позже хпознакомились владельцы разгромленных и разграбленных МАФов по всем районам Киева.
back in USSR
slavek
 
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