Про це повідомила прес-служба КМДА.
Дивися повний текст У Києві облаштовують "кишені" для паркування та зупинок.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:21
У Києві облаштовують "кишені" для паркування та зупинок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві облаштовують "кишені" для паркування та зупинок.
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:21
Еще Азиров про перехватывающие паркинги возле метро рассказывал...Но видимо для мерии МАФов налепить гораздо выгоднее
Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:56
Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:34
Судя по тому как разоряли старые мафы перед тем, как поставить свои, процесс шел именно на городском уровне, т.к. титушки разбивавшие и грабившие их были из управления благоустройства города.
back in USSR
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:15
Re: У Києві облаштовують
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:33
Мне определяться незачем. Пару лет назад эта банда разгромила мой объект вывезя под присмотром ментов опалубки и арматуры миллионов на 15 грн.
Руководил этой бригадой бывший севастополец глава Департамента благоустройства КГГА Белоцерковец, ныне депутат от БПП. С этой бригадой базирующейся в Киевской области в каком-то бывшем пионерском лагере позже хпознакомились владельцы разгромленных и разграбленных МАФов по всем районам Киева.
back in USSR
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:25
Да-да, знаком я с владельцем сети МАФов в Киеве. У всех рыльце-то в пушку! Городская власть разрешения не дает (или дает дорого) и они получают разрешение в районной + платят "крыше". Городской власти это периодически "надоедает" и она на вполне законном основании (понимать как решение соответствующих органов) сносит это все дело. Они же тоже кушать хотят?
И ты думаешь, что когда они получали разрешение у районной власти "подешевле", то они не знали о будущих проблемах? Делают детские глаза и очень удивленные лица!
Так же и с капитальной застройкой. Работала знакомая в строительной компании. Сначала они вырывали котлован и заливали бетон, а потом шли получать разрешения. И, конечно, на вполне ЗАКОННЫХ основаниях их периодически "титушки" (городская власть!!!!) выносит. И застройщики опять делают детские глаза, мол, "ЗА ЧТО!?!?! МЫ ЖЕ ТАКИЕ ХОРОШИЕ!!!"
Так что, все там хороши. Когда все документы чисты, то никакие "титушки из Благоустроя" там не появляются.
Зараз переглядають цей форум: myshapiton і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|