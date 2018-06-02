Про це повідомила прес-служба КМДА.
Дивися повний текст У Києві облаштовують "кишені" для паркування та зупинок.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:21
У Києві облаштовують "кишені" для паркування та зупинок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві облаштовують "кишені" для паркування та зупинок.
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:21
Еще Азиров про перехватывающие паркинги возле метро рассказывал...Но видимо для мерии МАФов налепить гораздо выгоднее
Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:56
Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:34
Судя по тому как разоряли старые мафы перед тем, как поставить свои, процесс шел именно на городском уровне, т.к. титушки разбивавшие и грабившие их были из управления благоустройства города.
back in USSR
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:15
Re: У Києві облаштовують
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:33
Мне определяться незачем. Пару лет назад эта банда разгромила мой объект вывезя под присмотром ментов опалубки и арматуры миллионов на 15 грн.
Руководил этой бригадой бывший севастополец глава Департамента благоустройства КГГА Белоцерковец, ныне депутат от БПП. С этой бригадой базирующейся в Киевской области в каком-то бывшем пионерском лагере позже хпознакомились владельцы разгромленных и разграбленных МАФов по всем районам Киева.
back in USSR
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:25
Да-да, знаком я с владельцем сети МАФов в Киеве. У всех рыльце-то в пушку! Городская власть разрешения не дает (или дает дорого) и они получают разрешение в районной + платят "крыше". Городской власти это периодически "надоедает" и она на вполне законном основании (понимать как решение соответствующих органов) сносит это все дело. Они же тоже кушать хотят?
И ты думаешь, что когда они получали разрешение у районной власти "подешевле", то они не знали о будущих проблемах? Делают детские глаза и очень удивленные лица!
Так же и с капитальной застройкой. Работала знакомая в строительной компании. Сначала они вырывали котлован и заливали бетон, а потом шли получать разрешения. И, конечно, на вполне ЗАКОННЫХ основаниях их периодически "титушки" (городская власть!!!!) выносит. И застройщики опять делают детские глаза, мол, "ЗА ЧТО!?!?! МЫ ЖЕ ТАКИЕ ХОРОШИЕ!!!"
Так что, все там хороши. Когда все документы чисты, то никакие "титушки из Благоустроя" там не появляются.
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:23
И где же такие "котлованы" рылись и как называлась контора?
Даже Войцеховский со своими Укогруппами таких глупостей не делал.
МАФы по закону должны сносить менты.
И точно не титушки в балаклавах попутно грабящие содержимое МАФов.
Но на месте старых МАФов как правило появляются новые и поэтому все декларации Кличко о очистке города гроша ломаного не стоят.
back in USSR
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