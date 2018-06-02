Додано: Сер 30 тра, 2018 12:25

slavek написав: slavek написав: титушки разбивавшие и грабившие их были из управления благоустройства города. титушки разбивавшие и грабившие их были из управления благоустройства города.



myshapiton написав: Ты определись все же - это были "титушки", или "благоустрий"? А то смешались в кучу "кони-люди". Ты определись все же - это были "титушки", или "благоустрий"? А то смешались в кучу "кони-люди".



Мне определяться незачем. Пару лет назад эта банда разгромила мой объект вывезя под присмотром ментов опалубки и арматуры миллионов на 15 грн.

Руководил этой бригадой бывший севастополец глава Департамента благоустройства КГГА Белоцерковец, ныне депутат от БПП. С этой бригадой базирующейся в Киевской области в каком-то бывшем пионерском лагере позже хпознакомились владельцы разгромленных и разграбленных МАФов по всем районам Киева. Мне определяться незачем. Пару лет назад эта банда разгромила мой объект вывезя под присмотром ментов опалубки и арматуры миллионов на 15 грн.Руководил этой бригадой бывший севастополец глава Департамента благоустройства КГГА Белоцерковец, ныне депутат от БПП. С этой бригадой базирующейся в Киевской области в каком-то бывшем пионерском лагере позже хпознакомились владельцы разгромленных и разграбленных МАФов по всем районам Киева.

Да-да, знаком я с владельцем сети МАФов в Киеве. У всех рыльце-то в пушку! Городская власть разрешения не дает (или дает дорого) и они получают разрешение в районной + платят "крыше". Городской власти это периодически "надоедает" и она на вполне законном основании (понимать как решение соответствующих органов) сносит это все дело. Они же тоже кушать хотят?И ты думаешь, что когда они получали разрешение у районной власти "подешевле", то они не знали о будущих проблемах? Делают детские глаза и очень удивленные лица!Так же и с капитальной застройкой. Работала знакомая в строительной компании. Сначала они вырывали котлован и заливали бетон, а потом шли получать разрешения. И, конечно, на вполне ЗАКОННЫХ основаниях их периодически "титушки" (городская власть!!!!) выносит. И застройщики опять делают детские глаза, мол, "ЗА ЧТО!?!?! МЫ ЖЕ ТАКИЕ ХОРОШИЕ!!!"Так что, все там хороши. Когда все документы чисты, то никакие "титушки из Благоустроя" там не появляются.