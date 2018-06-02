У Києві облаштовують "кишені" для паркування та зупинок
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slavek написав:титушки разбивавшие и грабившие их были из управления благоустройства города.
myshapiton написав:Ты определись все же - это были "титушки", или "благоустрий"? А то смешались в кучу "кони-люди".
Мне определяться незачем. Пару лет назад эта банда разгромила мой объект вывезя под присмотром ментов опалубки и арматуры миллионов на 15 грн. Руководил этой бригадой бывший севастополец глава Департамента благоустройства КГГА Белоцерковец, ныне депутат от БПП. С этой бригадой базирующейся в Киевской области в каком-то бывшем пионерском лагере позже хпознакомились владельцы разгромленных и разграбленных МАФов по всем районам Киева.
slavek написав:титушки разбивавшие и грабившие их были из управления благоустройства города.
myshapiton написав:Ты определись все же - это были "титушки", или "благоустрий"? А то смешались в кучу "кони-люди".
Мне определяться незачем. Пару лет назад эта банда разгромила мой объект вывезя под присмотром ментов опалубки и арматуры миллионов на 15 грн. Руководил этой бригадой бывший севастополец глава Департамента благоустройства КГГА Белоцерковец, ныне депутат от БПП. С этой бригадой базирующейся в Киевской области в каком-то бывшем пионерском лагере позже хпознакомились владельцы разгромленных и разграбленных МАФов по всем районам Киева.
Да-да, знаком я с владельцем сети МАФов в Киеве. У всех рыльце-то в пушку! Городская власть разрешения не дает (или дает дорого) и они получают разрешение в районной + платят "крыше". Городской власти это периодически "надоедает" и она на вполне законном основании (понимать как решение соответствующих органов) сносит это все дело. Они же тоже кушать хотят?
И ты думаешь, что когда они получали разрешение у районной власти "подешевле", то они не знали о будущих проблемах? Делают детские глаза и очень удивленные лица!
Так же и с капитальной застройкой. Работала знакомая в строительной компании. Сначала они вырывали котлован и заливали бетон, а потом шли получать разрешения. И, конечно, на вполне ЗАКОННЫХ основаниях их периодически "титушки" (городская власть!!!!) выносит. И застройщики опять делают детские глаза, мол, "ЗА ЧТО!?!?! МЫ ЖЕ ТАКИЕ ХОРОШИЕ!!!"
Так что, все там хороши. Когда все документы чисты, то никакие "титушки из Благоустроя" там не появляются.
myshapiton написав:Так же и с капитальной застройкой. Работала знакомая в строительной компании. Сначала они вырывали котлован и заливали бетон, а потом шли получать разрешения. И, конечно, на вполне ЗАКОННЫХ основаниях их периодически "титушки" (городская власть!!!!) выносит.
И где же такие "котлованы" рылись и как называлась контора? Даже Войцеховский со своими Укогруппами таких глупостей не делал. МАФы по закону должны сносить менты. И точно не титушки в балаклавах попутно грабящие содержимое МАФов. Но на месте старых МАФов как правило появляются новые и поэтому все декларации Кличко о очистке города гроша ломаного не стоят.
myshapiton написав:Так же и с капитальной застройкой. Работала знакомая в строительной компании. Сначала они вырывали котлован и заливали бетон, а потом шли получать разрешения. И, конечно, на вполне ЗАКОННЫХ основаниях их периодически "титушки" (городская власть!!!!) выносит.
И где же такие "котлованы" рылись и как называлась контора? Даже Войцеховский со своими Укогруппами таких глупостей не делал. МАФы по закону должны сносить менты. И точно не титушки в балаклавах попутно грабящие содержимое МАФов. Но на месте старых МАФов как правило появляются новые и поэтому все декларации Кличко о очистке города гроша ломаного не стоят.
Название конторы не скажу, но девочка там работала юристом, она эти все дозволы и оформляла. Информация из первых рук. Вроде эти дома она мне показывала: https://www.google.com.ua/maps/place/50°27'58.4"N+30°25'47.0"E/@50.466207,30.4275393,17z У них были маски-шоу, контору закрыли. Еще при Овоще там сделали липовое банкротство и переоформили все на новое юрлицо.
Конечно на месте МАФов появляются новые МАФы! Если они перестанут выдавать новые разрешения, то на чем будут зарабатывать?