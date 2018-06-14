У Києві облаштовують "кишені" для паркування та зупинок
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myshapiton написав:[ Название конторы не скажу, но девочка там работала юристом, она эти все дозволы и оформляла. Информация из первых рук. Вроде эти дома она мне показывала: https://www.google.com.ua/maps/place/50°27'58.4"N+30°25'47.0"E/@50.466207,30.4275393,17z У них были маски-шоу, контору закрыли. Еще при Овоще там сделали липовое банкротство и переоформили все на новое юрлицо.
Этот район я хорошо знаю т.к. в нем живу. Что за объект с координатами как в море корабль? Название улицы с номером дома?
Глянь на карте по ссылке. Я не посещаю лично все строительные объекты бывших сотрудниц