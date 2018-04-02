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Аргентина розпочала переговори
з МВФ про кредит на 30...

Аргентина розпочала переговори з МВФ про кредит на 30...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:45

Аргентина розпочала переговори з МВФ про кредит на 30...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив у телезверненні до населення країни президент Маурісіо Макрі.

Дивися повний текст Аргентина розпочала переговори з МВФ про кредит на 30 мільярдів доларів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:45

Сельское хозяйство-не панацея от финансовых бед,каким бы развитым оно бы не было.Лэссонс фор Юкрейн
alexxxandrnick
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:35

  alexxxandrnick написав:Сельское хозяйство-не панацея от финансовых бед,каким бы развитым оно бы не было.Лэссонс фор Юкрейн


урок от аргентины в том, чтобы не играться в популизм, а слушать и выполнять рекомендации МВФ.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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