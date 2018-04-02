Про це заявив у телезверненні до населення країни президент Маурісіо Макрі.
Дивися повний текст Аргентина розпочала переговори з МВФ про кредит на 30 мільярдів доларів.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:45
Аргентина розпочала переговори з МВФ про кредит на 30...
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Дивися повний текст Аргентина розпочала переговори з МВФ про кредит на 30 мільярдів доларів.
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:45
Сельское хозяйство-не панацея от финансовых бед,каким бы развитым оно бы не было.Лэссонс фор Юкрейн
Додано: Чет 10 тра, 2018 10:35
урок от аргентины в том, чтобы не играться в популизм, а слушать и выполнять рекомендации МВФ.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:01
trololo
Все дело в том, что они очень внимательно слушал - в 90-е, в результате деиндустриализация и дефолт за дефолтом
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:35
вранье. проблемы у аргентины начались после того, когда они решили, что сотрудничество с МВФ им не интересно, до этого никаких дефолтов не было вообще. они решили, что отказ от сотрудничества и дефолт будет плюсом. ошиблись немного
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:46
trololo
Не буду с Вами спорить (особенно с учетом того, что определенным авторитетом Вы у меня пользуетесь). Но здеь Вы не особо компетентны. Поинтересуйтесь валютной политикой Аргентины в 90-е, до 2001-го
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