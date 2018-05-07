Розгляд було ініційовано позивачами проти РФ 19 червня 2015 року.
Дивися повний текст Гаазький арбітраж виніс рішення за позовом "Еверест Істейт" і екс-глави ПриватБанку до РФ.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 12:01
Гаазький арбітраж виніс рішення за позовом "Еверест...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гаазький арбітраж виніс рішення за позовом "Еверест Істейт" і екс-глави ПриватБанку до РФ.
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:01
Ключевое: "РФ не представила никаких пояснений, отмечается в релизе." Крапка.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:48
Кому нужны были пояснения, те их дали. А бензоколонка все молча оплатит
И ключевое здесь как раз вот это:
2 мая 2018, посовещавшись, состав арбитража вынес единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков: Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года.
Такое решение стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию в результате аннексии.
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:26
Re: Гаазький арбітраж виніс рішення за позовом "Еверест...
Игра слов. Дело за малым. Только вот нету - КТО/что вынудит.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:28
EKO
Я только "за" такое решение, но вот откуда вы взяли это, вроде как из решения арбитража:
?
В самом Пресс-релизе (
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