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Завершено будівництво автодорожньої частини Кримського мосту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:23
Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Стройгазмонтаж" завершила виконання першого етапу контракту з будівництва Кримського мосту – будівництво автодорожньої частини. Про це повідомив замовник будівництва ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодору.
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