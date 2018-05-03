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Завершено будівництво автодорожньої частини Кримського мосту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:23
Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Стройгазмонтаж" завершила виконання першого етапу контракту з будівництва Кримського мосту – будівництво автодорожньої частини. Про це повідомив замовник будівництва ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодору.
Дивися повний текст Завершено будівництво автодорожньої частини Кримського мосту
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:22
Аминь!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:40
Ура!
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papazina
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Додано: Чет 10 тра, 2018 15:15
Теперь им осталось майские праздники перенести, чтобы успеть с открытием... хотя уже все, не успели. :D
Придется им врать как обычно.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:48
Классная будет дорога на Грузию после возврата Крыма! ))))
Но, нужно молиться, чтобы хотя бы десятилетие простоял, спасать его нужно будет уже за украинский счет.
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myshapiton
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:31
myshapiton написав:
Но, нужно молиться, чтобы хотя бы десятилетие простоял, спасать его нужно будет уже за украинский счет.
Лучше молитесь за спасение аварийных украинских мостов за счет господа бога ( ибо иных средств нет), а этому ничего не будет
back in USSR
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slavek
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