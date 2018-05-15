Завершено будівництво автодорожньої частини Кримського мосту

Додано: Чет 10 тра, 2018 15:15

Теперь им осталось майские праздники перенести, чтобы успеть с открытием... хотя уже все, не успели. :D



Придется им врать как обычно.

Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...