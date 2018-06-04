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Завершено будівництво автодорожньої
частини Кримського мосту

Завершено будівництво автодорожньої частини Кримського мосту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:23

Завершено будівництво автодорожньої частини Кримського мосту

Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Стройгазмонтаж" завершила виконання першого етапу контракту з будівництва Кримського мосту – будівництво автодорожньої частини. Про це повідомив замовник будівництва ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодору.

Дивися повний текст Завершено будівництво автодорожньої частини Кримського мосту.
R2
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Аминь!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:40

Ура!
papazina
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:15

Теперь им осталось майские праздники перенести, чтобы успеть с открытием... хотя уже все, не успели. :D

Придется им врать как обычно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:48

Классная будет дорога на Грузию после возврата Крыма! ))))
Но, нужно молиться, чтобы хотя бы десятилетие простоял, спасать его нужно будет уже за украинский счет.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:31

  myshapiton написав:Но, нужно молиться, чтобы хотя бы десятилетие простоял, спасать его нужно будет уже за украинский счет.


Лучше молитесь за спасение аварийных украинских мостов за счет господа бога ( ибо иных средств нет), а этому ничего не будет
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:14

  slavek написав:
  myshapiton написав:Но, нужно молиться, чтобы хотя бы десятилетие простоял, спасать его нужно будет уже за украинский счет.


Лучше молитесь за спасение аварийных украинских мостов за счет господа бога ( ибо иных средств нет), а этому ничего не будет

Оба на! А почему "украинского патриота" так оскорбил Керченский мост? Ты уже спел утреннюю оду Путину?
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:25

  myshapiton написав:Оба на! А почему "украинского патриота" так оскорбил Керченский мост? Ты уже спел утреннюю оду Путину?


В отличие от такого порохобота как ты я никому дифирамбы не пою.
Просто знаю каково состояние украинских мостов было 30 лет назад, сейчас ситуация только многократно ухудшилась
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:12

  slavek написав:
  myshapiton написав:Оба на! А почему "украинского патриота" так оскорбил Керченский мост? Ты уже спел утреннюю оду Путину?


В отличие от такого порохобота как ты я никому дифирамбы не пою.
Просто знаю каково состояние украинских мостов было 30 лет назад, сейчас ситуация только многократно ухудшилась

Все-то ты знаешь! Ты мне свечку держал?
А я-то думал, что с годами мосты молодеют. Хорошо, что нашлись такие эрудированные люди как ты, объяснили мне, что 30 лет назад ОКАЗЫВАЕТСЯ мосты были в более хорошем состоянии!! :o
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:15

  myshapiton написав:Все-то ты знаешь!


Уж про то, что не нужно у другого соринку в глазу искать когда в собственном бревно знаю точно.
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slavek
 
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