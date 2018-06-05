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Завершено будівництво автодорожньої частини Кримського мосту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:14
slavek написав: myshapiton написав:
Все-то ты знаешь!
Уж про то, что не нужно у другого соринку в глазу искать когда в собственном бревно знаю точно.
Сделай окружающим одолжение, вытащи бревно из своего глаза.
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