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Завершено будівництво автодорожньої
частини Кримського мосту

Завершено будівництво автодорожньої частини Кримського мосту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:14

  slavek написав:
  myshapiton написав:Все-то ты знаешь!


Уж про то, что не нужно у другого соринку в глазу искать когда в собственном бревно знаю точно.

Сделай окружающим одолжение, вытащи бревно из своего глаза.
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