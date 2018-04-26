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Кабмін затвердив перелік із 26
об'єктів великої приватизації

Кабмін затвердив перелік із 26 об'єктів великої приватизації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:30

Кабмін затвердив перелік із 26 об'єктів великої приватизації

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в четвер.

Дивися повний текст Кабмін затвердив перелік із 26 об'єктів великої приватизації.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:30

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