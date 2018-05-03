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Кабмін затвердив перелік із 26
об'єктів великої приватизації

Кабмін затвердив перелік із 26 об'єктів великої приватизації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:30

Кабмін затвердив перелік із 26 об'єктів великої приватизації

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в четвер.

Дивися повний текст Кабмін затвердив перелік із 26 об'єктів великої приватизації.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:30

модернизация или план?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:09

  sal написав:модернизация или план?

Пацаны вспомнили, про существование такого "Лондонского Права" - вот и торопятся над ещё живыми сверх прибыльными структурами установить официально свою собственность.
Как упомянул Михаил Добкин : http://gordonua.com/publications/dobkin ... 43485.html
Для того, что бы быть ещё большим патриотом Украины нужен "хоть маленький, но свой заводик".

Злая Отсебятина:
Тогда любое депутатство в радость.(И Мальдивы в любую пору)
- Население?
- Хай в Польшу и РФ едут на заработки. Не..уй объедать!
https://vchasnoua.com/donbass/56169-den ... -v-113-mln
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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