Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в четвер.
Дивися повний текст Кабмін затвердив перелік із 26 об'єктів великої приватизації.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 12:30
Кабмін затвердив перелік із 26 об'єктів великої приватизації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін затвердив перелік із 26 об'єктів великої приватизації.
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:09
Пацаны вспомнили, про существование такого "Лондонского Права" - вот и торопятся над ещё живыми сверх прибыльными структурами установить официально свою собственность.
Как упомянул Михаил Добкин :
Для того, что бы быть ещё большим патриотом Украины нужен "хоть маленький, но свой заводик".
Злая Отсебятина:
Тогда любое депутатство в радость.(И Мальдивы в любую пору)
- Население?
- Хай в Польшу и РФ едут на заработки. Не..уй объедать!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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