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Саудівська Аравія почне
ядерні розробки в разі...

Саудівська Аравія почне ядерні розробки в разі...
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:43

Саудівська Аравія почне ядерні розробки в разі...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель Аль-Джубейр оголосив, що його країна почне розробку ядерної зброї в разі зриву угоди з Іраном, повідомив телеканал CNN.

Дивися повний текст Саудівська Аравія почне ядерні розробки в разі скасування угоди з Іраном.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:43

Вот куда рванут наши ядерщики, Антонов уже почти свалил, дело за обслугой АЭС
max_us_ua
 
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