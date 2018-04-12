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Саудівська Аравія почне ядерні розробки в разі...
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Додано: Чет 10 тра, 2018 12:43
Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель Аль-Джубейр оголосив, що його країна почне розробку ядерної зброї в разі зриву угоди з Іраном, повідомив телеканал CNN.
Дивися повний текст Саудівська Аравія почне ядерні розробки в разі скасування угоди з Іраном
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Додано: Чет 10 тра, 2018 12:43
Вот куда рванут наши ядерщики, Антонов уже почти свалил, дело за обслугой АЭС
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