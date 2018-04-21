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NASA офіційно зареєструвало
автомобіль Ілона Маска як...

NASA офіційно зареєструвало автомобіль Ілона Маска як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:50

NASA офіційно зареєструвало автомобіль Ілона Маска як...

Пропонуємо до обговорення:
У HORIZONS також наводиться докладний опис Tesla Roadster як космічного корабля

Дивися повний текст NASA офіційно зареєструвало автомобіль Ілона Маска як астрономічний об'єкт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:50

Объективности ради, следует уточнить, что данный тип объектов, СМИ обычно называют "космическим мусором"...
Radon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:19

Походу объект можно считать выброшенным, а значит его можно доставить с орбиты и кататься всласть бесплатно :)
papazina
 
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