У HORIZONS також наводиться докладний опис Tesla Roadster як космічного корабля
Дивися повний текст NASA офіційно зареєструвало автомобіль Ілона Маска як астрономічний об'єкт.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:50
NASA офіційно зареєструвало автомобіль Ілона Маска як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст NASA офіційно зареєструвало автомобіль Ілона Маска як астрономічний об'єкт.
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:50
Объективности ради, следует уточнить, что данный тип объектов, СМИ обычно называют "космическим мусором"...
Додано: Вів 15 тра, 2018 21:19
Походу объект можно считать выброшенным, а значит его можно доставить с орбиты и кататься всласть бесплатно :)
Додано: Сер 16 тра, 2018 09:28
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:50
|