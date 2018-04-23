|
|
Водії масово відмовляються від дизелів (інфографіка)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:10
Пропонуємо до обговорення:
Опублікувано звіт, де докладно показано, скільки і яких авто продано на території ЄС за перший квартал 2018-го.
Дивися повний текст Водії масово відмовляються від дизелів (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81832
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:11
Надо думать, скоро дизель из Европы можно будет недорого прикупить
-
max_us_ua
-
-
- Повідомлень: 2799
- З нами з: 17.11.08
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|46
|2686
|
|
|34
|2307
|
|
|1
|63
|