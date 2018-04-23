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Водії масово відмовляються
від дизелів (інфографіка)

Водії масово відмовляються від дизелів (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:10

Водії масово відмовляються від дизелів (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Опублікувано звіт, де докладно показано, скільки і яких авто продано на території ЄС за перший квартал 2018-го.

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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:11

Надо думать, скоро дизель из Европы можно будет недорого прикупить
max_us_ua
 
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