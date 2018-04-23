Водії масово відмовляються від дизелів (інфографіка)

Додано: Чет 10 тра, 2018 22:56

Оранжевый-хит сезона написав: Проблема с дизелями из европы в том что они проезжают 200 000 до капремонта. Проблема с дизелями из европы в том что они проезжают 200 000 до капремонта.

Не переживайте, сейчас почти все т.е. 80% бензиновых двигателей не проезжают и 200000 км до капремонта в Украине. Главная причина, как по мне, это экономия водителями на заменах катализаторов, которые не меняют вовремя из-за их дороговизны. Еще одной причиной является бензин в СНГ с традиционно высоким содержанием серы. Все эти евро 5, 6, 7 не начнут гарантировать высокое качество бензина никогда. Еще одной причиной проблем с бензиновыми ДВС является перевод их на газ без учета наличия технической возможности для этого и способности двигателя работать в другом тепловом режиме.Дизель выгоден во всех смыслах, кроме его ремонта, который может быть у нас вызван значительно раньше той мутью, что у нас называют дизтопливом почему-то.Следовательно правильный выход это покупка электромобиля вместо бензинового.Но если что, то я не эксперт в вопросах ДВС.