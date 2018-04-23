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Водії масово відмовляються
від дизелів (інфографіка)

Водії масово відмовляються від дизелів (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:10

Водії масово відмовляються від дизелів (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Опублікувано звіт, де докладно показано, скільки і яких авто продано на території ЄС за перший квартал 2018-го.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:11

Надо думать, скоро дизель из Европы можно будет недорого прикупить
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 22:05

Проблема с дизелями из европы в том что они проезжают 200 000 до продажи.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 22:56

  Оранжевый-хит сезона написав:Проблема с дизелями из европы в том что они проезжают 200 000 до капремонта.


Не переживайте, сейчас почти все т.е. 80% бензиновых двигателей не проезжают и 200000 км до капремонта в Украине. Главная причина, как по мне, это экономия водителями на заменах катализаторов, которые не меняют вовремя из-за их дороговизны. Еще одной причиной является бензин в СНГ с традиционно высоким содержанием серы. Все эти евро 5, 6, 7 не начнут гарантировать высокое качество бензина никогда. Еще одной причиной проблем с бензиновыми ДВС является перевод их на газ без учета наличия технической возможности для этого и способности двигателя работать в другом тепловом режиме.

Дизель выгоден во всех смыслах, кроме его ремонта, который может быть у нас вызван значительно раньше той мутью, что у нас называют дизтопливом почему-то.

Следовательно правильный выход это покупка электромобиля вместо бензинового.

Но если что, то я не эксперт в вопросах ДВС.
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buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 23:36

  buratinyo написав: 80% бензиновых двигателей не проезжают и 200000 км до капремонта в Украине. Главная причина, как по мне, это экономия водителями на заменах катализаторов, которые не меняют вовремя из-за их дороговизны.


о, опять єтот иксперт с ваткой вместо мозга :D ты хоть почитай, что такое катализатор где он стоит и для чего.

Но если что, то я не эксперт в вопросах ДВС.


зачем тогда умничаешь?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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