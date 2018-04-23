Опублікувано звіт, де докладно показано, скільки і яких авто продано на території ЄС за перший квартал 2018-го.
Дивися повний текст Водії масово відмовляються від дизелів (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:10
Водії масово відмовляються від дизелів (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водії масово відмовляються від дизелів (інфографіка).
Додано: Чет 10 тра, 2018 22:05
Проблема с дизелями из европы в том что они проезжают 200 000 до продажи.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Чет 10 тра, 2018 22:56
Не переживайте, сейчас почти все т.е. 80% бензиновых двигателей не проезжают и 200000 км до капремонта в Украине. Главная причина, как по мне, это экономия водителями на заменах катализаторов, которые не меняют вовремя из-за их дороговизны. Еще одной причиной является бензин в СНГ с традиционно высоким содержанием серы. Все эти евро 5, 6, 7 не начнут гарантировать высокое качество бензина никогда. Еще одной причиной проблем с бензиновыми ДВС является перевод их на газ без учета наличия технической возможности для этого и способности двигателя работать в другом тепловом режиме.
Дизель выгоден во всех смыслах, кроме его ремонта, который может быть у нас вызван значительно раньше той мутью, что у нас называют дизтопливом почему-то.
Следовательно правильный выход это покупка электромобиля вместо бензинового.
Но если что, то я не эксперт в вопросах ДВС.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Чет 10 тра, 2018 23:36
о, опять єтот иксперт с ваткой вместо мозга ты хоть почитай, что такое катализатор где он стоит и для чего.
зачем тогда умничаешь?
главное оружие рашистов - ложь
|