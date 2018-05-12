Опублікувано звіт, де докладно показано, скільки і яких авто продано на території ЄС за перший квартал 2018-го.
Дивися повний текст Водії масово відмовляються від дизелів (інфографіка).
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:10
Водії масово відмовляються від дизелів (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водії масово відмовляються від дизелів (інфографіка).
Додано: Чет 10 тра, 2018 22:05
Проблема с дизелями из европы в том что они проезжают 200 000 до продажи.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 22:56
Не переживайте, сейчас почти все т.е. 80% бензиновых двигателей не проезжают и 200000 км до капремонта в Украине. Главная причина, как по мне, это экономия водителями на заменах катализаторов, которые не меняют вовремя из-за их дороговизны. Еще одной причиной является бензин в СНГ с традиционно высоким содержанием серы. Все эти евро 5, 6, 7 не начнут гарантировать высокое качество бензина никогда. Еще одной причиной проблем с бензиновыми ДВС является перевод их на газ без учета наличия технической возможности для этого и способности двигателя работать в другом тепловом режиме.
Дизель выгоден во всех смыслах, кроме его ремонта, который может быть у нас вызван значительно раньше той мутью, что у нас называют дизтопливом почему-то.
Следовательно правильный выход это покупка электромобиля вместо бензинового.
Но если что, то я не эксперт в вопросах ДВС.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Чет 10 тра, 2018 23:36
о, опять єтот иксперт с ваткой вместо мозга ты хоть почитай, что такое катализатор где он стоит и для чего.
зачем тогда умничаешь?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:08
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:50
Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:00
То то б ляхи 20 летние на каждом углу и рассыпанных до сих пор не видел. Ездят гады.
Додано: Пон 14 тра, 2018 20:13
Не преувеличивайте. Прошелся по городу, посмотрел какие б*** ездят. Основная масса 2007-2012 годов. Новее думаю просто можно растаможить за недорого, а старее берут на запчасти (кто знает как это оформить). Более старые машины видел только иногда в неплохом состоянии - сказываются европейское топливо и дороги, но чаще всего они конкретно в подубитом виде.
Почему такие старые машины еще ездят по Европе? Так не все же там жируют, как у нас некоторые до сих пор думают. На двадцатилетних старухах передвигается европейская нищета, которой там тоже хватает и которая быстро плодится. Поэтому ждали такого экономического чуда, какой им сделала украинская власть, а в частности вр - закрыв глаза на евробляхи, зато задрав акциз!!!! на автомобили, которые уже как 50 лет не являются роскошью нигде. Порошенко частично пытался исправить ситуацию, протолкнув Закон о льготном налогообложении импорта машин от 2010 года выпуска. Но евробляхи снизили его эффективность.
Считаю, что евробляхи нужны нам только в виде дешевых автозапчастей. Все остальные подлежат конфискации с последующей продаже на запчасти на специализированных аукционах. Конечно, если по Конвенции о временном ввозе б*** ввезена абсолютно законно, то ее трогать нельзя никому - пусть ездит. Все остальные - на запчасти.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Пон 14 тра, 2018 20:24
buratinyo
Вы верите в законный завоз этого металла? А подуставшие они все потому как сначала бюргеры на них 5-7 лет катались, а потом поляки с литовцами вторые 7-10 лет наяривали. Посему этим машинкам всем хороших от 15 лет. Только наши сказочники думают, что немцы и их зажиточные соседи машины раз в год меняют.
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