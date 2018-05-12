Водії масово відмовляються від дизелів (інфографіка)

Додано: Пон 14 тра, 2018 20:13

Ratatui написав: laa1999 написав: Ratatui написав: И, что такого? На их дорогах и топливе это по нашему только обкатку прошли. И, что такого? На их дорогах и топливе это по нашему только обкатку прошли.

Только сейчас ресурс жизни деталей - 10 лет. Так как машины в Европе никто дольше не эксплуатирует. 10 лет и машина сыпется... Только сейчас ресурс жизни деталей - 10 лет. Так как машины в Европе никто дольше не эксплуатирует. 10 лет и машина сыпется...



То то б ляхи 20 летние на каждом углу и рассыпанных до сих пор не видел. Ездят гады. То то б ляхи 20 летние на каждом углу и рассыпанных до сих пор не видел. Ездят гады.

Не преувеличивайте. Прошелся по городу, посмотрел какие б*** ездят. Основная масса 2007-2012 годов. Новее думаю просто можно растаможить за недорого, а старее берут на запчасти (кто знает как это оформить). Более старые машины видел только иногда в неплохом состоянии - сказываются европейское топливо и дороги, но чаще всего они конкретно в подубитом виде.Почему такие старые машины еще ездят по Европе? Так не все же там жируют, как у нас некоторые до сих пор думают. На двадцатилетних старухах передвигается европейская нищета, которой там тоже хватает и которая быстро плодится. Поэтому ждали такого экономического чуда, какой им сделала украинская власть, а в частности вр - закрыв глаза на евробляхи, зато задрав акциз!!!! на автомобили, которые уже как 50 лет не являются роскошью нигде. Порошенко частично пытался исправить ситуацию, протолкнув Закон о льготном налогообложении импорта машин от 2010 года выпуска. Но евробляхи снизили его эффективность.Считаю, что евробляхи нужны нам только в виде дешевых автозапчастей. Все остальные подлежат конфискации с последующей продаже на запчасти на специализированных аукционах. Конечно, если по Конвенции о временном ввозе б*** ввезена абсолютно законно, то ее трогать нельзя никому - пусть ездит. Все остальные - на запчасти.