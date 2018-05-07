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Російські банки пропонують в Україні націоналізувати
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:12
Пропонуємо до обговорення:
Таку пропозицію містить законопроект №8340.
Дивися повний текст Російські банки пропонують в Україні націоналізувати
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:13
То что в Украине на четвертый год войны не должно быть места банкам страны оккупанта - неоспоримый факт.
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Surfer
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:13
де*** ЗП, опять кусают сами себя за хвост от злости. Национализируют, обанкротят, по суду продадут каким-нибудь индусам или местному князьку, который окончательно его загубит. Теряем рабочие места, налоги в бюджет...
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:29
Surfer написав:
То что в Украине на четвертый год войны не должно быть места банкам страны оккупанта - неоспоримый факт.
Тоже загадка, почему российские банки еще 2-3 года назад не бросили всё под предлогом форс-мажора, а продолжали вливать кучу денег в докапитализацию. Тупые что-ли, всем понятно, что рано или поздно национализируют? Из-за рейтинга какого-то? Чего-то сомневаюсь, юристы могли грамотно обосновать, да и все полусанкционные, им сейчас эти рейтинги как припарка.
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freeze
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:38
freeze написав:
Тоже загадка, почему российские банки еще 2-3 года назад не бросили всё
Можно было блокировать до победного конца, как ж/д перевозки на Донбассе.
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sal
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:59
freeze написав: Surfer написав:
То что в Украине на четвертый год войны не должно быть места банкам страны оккупанта - неоспоримый факт.
Тоже загадка, почему российские банки еще 2-3 года назад не бросили всё под предлогом форс-мажора, а продолжали вливать кучу денег в докапитализацию. Тупые что-ли, всем понятно, что рано или поздно национализируют? Из-за рейтинга какого-то? Чего-то сомневаюсь, юристы могли грамотно обосновать, да и все полусанкционные, им сейчас эти рейтинги как припарка.
Это из той же серии что и работать "в минус" от "любви" у украинском рынку. Совершенно очевидно эти банки как и прочие структуры рос. бизнеса в Украине - все тот же инструмент в ведении гибридной войны раши против Украины, поэтому они всеми силами и цепляются и к бизнесу , возможной потере активов это не имеет никакого отношения. Исключительно орудие аггрессора и оккупанта.
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Surfer
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:25
За Беню заплатили, теперь еще за этих населению нужно отлистать.
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Altruist
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:26
Surfer написав:
все тот же инструмент в ведении гибридной войны раши против Украины, поэтому они всеми силами и цепляются и к бизнесу
Кредитовать украинские предприятия, имхо, не самый удачный способ мести украинскому бизнесу.Особенно ПИБ щедро наливал.
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freeze
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