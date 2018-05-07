RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Російські банки пропонують
в Україні націоналізувати

Російські банки пропонують в Україні націоналізувати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:12

Російські банки пропонують в Україні націоналізувати

Пропонуємо до обговорення:
Таку пропозицію містить законопроект №8340.

Дивися повний текст Російські банки пропонують в Україні націоналізувати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81831
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:13

То что в Украине на четвертый год войны не должно быть места банкам страны оккупанта - неоспоримый факт.
Surfer
 
Повідомлень: 995
З нами з: 14.11.13
Подякував: 59 раз.
Подякували: 237 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:13

де*** ЗП, опять кусают сами себя за хвост от злости. Национализируют, обанкротят, по суду продадут каким-нибудь индусам или местному князьку, который окончательно его загубит. Теряем рабочие места, налоги в бюджет...
8889999
 
Повідомлень: 186
З нами з: 22.12.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:29

  Surfer написав:То что в Украине на четвертый год войны не должно быть места банкам страны оккупанта - неоспоримый факт.


Тоже загадка, почему российские банки еще 2-3 года назад не бросили всё под предлогом форс-мажора, а продолжали вливать кучу денег в докапитализацию. Тупые что-ли, всем понятно, что рано или поздно национализируют? Из-за рейтинга какого-то? Чего-то сомневаюсь, юристы могли грамотно обосновать, да и все полусанкционные, им сейчас эти рейтинги как припарка.
freeze
4
 
Повідомлень: 7682
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2123 раз.
Подякували: 2920 раз.
 
Профіль
11
1
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:38

Re: банки

  freeze написав:Тоже загадка, почему российские банки еще 2-3 года назад не бросили всё

Можно было блокировать до победного конца, как ж/д перевозки на Донбассе.
sal
 
Повідомлень: 2334
З нами з: 25.03.16
Подякував: 329 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:59

  freeze написав:
  Surfer написав:То что в Украине на четвертый год войны не должно быть места банкам страны оккупанта - неоспоримый факт.


Тоже загадка, почему российские банки еще 2-3 года назад не бросили всё под предлогом форс-мажора, а продолжали вливать кучу денег в докапитализацию. Тупые что-ли, всем понятно, что рано или поздно национализируют? Из-за рейтинга какого-то? Чего-то сомневаюсь, юристы могли грамотно обосновать, да и все полусанкционные, им сейчас эти рейтинги как припарка.


Это из той же серии что и работать "в минус" от "любви" у украинском рынку. Совершенно очевидно эти банки как и прочие структуры рос. бизнеса в Украине - все тот же инструмент в ведении гибридной войны раши против Украины, поэтому они всеми силами и цепляются и к бизнесу , возможной потере активов это не имеет никакого отношения. Исключительно орудие аггрессора и оккупанта.
Surfer
 
Повідомлень: 995
З нами з: 14.11.13
Подякував: 59 раз.
Подякували: 237 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ: чим ризикують українські банки і на чому заробляють
R2 » Чет 10 тра, 2018 08:01
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 тра, 2018 08:01
Михалыч
В Україні вирішили продати два хімзаводи
R2 » Пон 07 тра, 2018 21:13
8 391
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 тра, 2018 20:51
LutsMan
В Україні підвищать залізничні тарифи: як подорожчають...
R2 » Вів 08 тра, 2018 14:50
4 219
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 тра, 2018 20:40
max_us_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2710)
10.05.2018 15:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.