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Російські банки пропонують
в Україні націоналізувати

Російські банки пропонують в Україні націоналізувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:12

Російські банки пропонують в Україні націоналізувати

Пропонуємо до обговорення:
Таку пропозицію містить законопроект №8340.

Дивися повний текст Російські банки пропонують в Україні націоналізувати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:13

То что в Украине на четвертый год войны не должно быть места банкам страны оккупанта - неоспоримый факт.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:13

де*** ЗП, опять кусают сами себя за хвост от злости. Национализируют, обанкротят, по суду продадут каким-нибудь индусам или местному князьку, который окончательно его загубит. Теряем рабочие места, налоги в бюджет...
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:29

  Surfer написав:То что в Украине на четвертый год войны не должно быть места банкам страны оккупанта - неоспоримый факт.


Тоже загадка, почему российские банки еще 2-3 года назад не бросили всё под предлогом форс-мажора, а продолжали вливать кучу денег в докапитализацию. Тупые что-ли, всем понятно, что рано или поздно национализируют? Из-за рейтинга какого-то? Чего-то сомневаюсь, юристы могли грамотно обосновать, да и все полусанкционные, им сейчас эти рейтинги как припарка.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:38

Re: банки

  freeze написав:Тоже загадка, почему российские банки еще 2-3 года назад не бросили всё

Можно было блокировать до победного конца, как ж/д перевозки на Донбассе.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:59

  freeze написав:
  Surfer написав:То что в Украине на четвертый год войны не должно быть места банкам страны оккупанта - неоспоримый факт.


Тоже загадка, почему российские банки еще 2-3 года назад не бросили всё под предлогом форс-мажора, а продолжали вливать кучу денег в докапитализацию. Тупые что-ли, всем понятно, что рано или поздно национализируют? Из-за рейтинга какого-то? Чего-то сомневаюсь, юристы могли грамотно обосновать, да и все полусанкционные, им сейчас эти рейтинги как припарка.


Это из той же серии что и работать "в минус" от "любви" у украинском рынку. Совершенно очевидно эти банки как и прочие структуры рос. бизнеса в Украине - все тот же инструмент в ведении гибридной войны раши против Украины, поэтому они всеми силами и цепляются и к бизнесу , возможной потере активов это не имеет никакого отношения. Исключительно орудие аггрессора и оккупанта.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:25

За Беню заплатили, теперь еще за этих населению нужно отлистать.
Altruist
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:26

  Surfer написав:все тот же инструмент в ведении гибридной войны раши против Украины, поэтому они всеми силами и цепляются и к бизнесу


Кредитовать украинские предприятия, имхо, не самый удачный способ мести украинскому бизнесу.Особенно ПИБ щедро наливал.
Короче говоря мутная история, нелогичная.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:16

  freeze написав:
  Surfer написав:все тот же инструмент в ведении гибридной войны раши против Украины, поэтому они всеми силами и цепляются и к бизнесу


Кредитовать украинские предприятия, имхо, не самый удачный способ мести украинскому бизнесу.Особенно ПИБ щедро наливал.


В 2008-м большинству "щедро кредитованных" пришел резкий трындец в исполнении мышебратьев.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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