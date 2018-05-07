Російські банки пропонують в Україні націоналізувати

Это последнее российское что осталось в Украине? А как же с газом, твелами,углем, уже решили?
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Додано: Чет 10 тра, 2018 17:01
Это последнее российское что осталось в Украине? А как же с газом, твелами,углем, уже решили?
back in USSR
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:18
В вашем-то возрасте и с вашим опытом как-то несолидно не знать, что газ у нас исключительно словацкой добычи, твэлы американские (Вестингауза), а уголь из Роттердама. Из РФ из всего перечисленного вами, в Украину ничего не поставляется!
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