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Російські банки пропонують в Україні націоналізувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:01
Surfer написав:
То что в Украине на четвертый год войны не должно быть места банкам страны оккупанта - неоспоримый факт.
Это последнее российское что осталось в Украине? А как же с газом, твелами,углем, уже решили?
back in USSR
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slavek
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Додано: Чет 10 тра, 2018 17:18
slavek написав: Surfer написав:
То что в Украине на четвертый год войны не должно быть места банкам страны оккупанта - неоспоримый факт.
Это последнее российское что осталось в Украине? А как же с газом, твелами,углем, уже решили?
В вашем-то возрасте и с вашим опытом как-то несолидно не знать, что газ у нас исключительно словацкой добычи, твэлы американские (Вестингауза), а уголь из Роттердама. Из РФ из всего перечисленного вами, в Украину ничего не поставляется!
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yanyura
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Додано: Чет 10 тра, 2018 18:00
yanyura написав: slavek написав: Surfer написав:
То что в Украине на четвертый год войны не должно быть места банкам страны оккупанта - неоспоримый факт.
Это последнее российское что осталось в Украине? А как же с газом, твелами,углем, уже решили?
В вашем-то возрасте и с вашим опытом как-то несолидно не знать, что газ у нас исключительно словацкой добычи, твэлы американские (Вестингауза), а уголь из Роттердама. Из РФ из всего перечисленного вами, в Украину ничего не поставляется!
Про белорусские нефтепродукты из белорусской же нефти забыли сказать))
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lenta19
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