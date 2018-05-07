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Російські банки пропонують
в Україні націоналізувати

Російські банки пропонують в Україні націоналізувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:01

  Surfer написав:То что в Украине на четвертый год войны не должно быть места банкам страны оккупанта - неоспоримый факт.

Это последнее российское что осталось в Украине? А как же с газом, твелами,углем, уже решили?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:18

  slavek написав:
  Surfer написав:То что в Украине на четвертый год войны не должно быть места банкам страны оккупанта - неоспоримый факт.

Это последнее российское что осталось в Украине? А как же с газом, твелами,углем, уже решили?

В вашем-то возрасте и с вашим опытом как-то несолидно не знать, что газ у нас исключительно словацкой добычи, твэлы американские (Вестингауза), а уголь из Роттердама. Из РФ из всего перечисленного вами, в Украину ничего не поставляется!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:56

За 1 грн, как Приват, национализировать не получиться. Тут придется забашлять по полной. Если это прoизойдет, значит договорились.
Востаннє редагувалось centaur в Чет 10 тра, 2018 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:00

  yanyura написав:
  slavek написав:
  Surfer написав:То что в Украине на четвертый год войны не должно быть места банкам страны оккупанта - неоспоримый факт.

Это последнее российское что осталось в Украине? А как же с газом, твелами,углем, уже решили?

В вашем-то возрасте и с вашим опытом как-то несолидно не знать, что газ у нас исключительно словацкой добычи, твэлы американские (Вестингауза), а уголь из Роттердама. Из РФ из всего перечисленного вами, в Украину ничего не поставляется!


Про белорусские нефтепродукты из белорусской же нефти забыли сказать))
lenta19
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:27

Re: російські

  yanyura написав:Из РФ из всего перечисленного вами, в Украину ничего не поставляется!

А скоко авто и жд транспортом поставляется...
sal
 
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