|
|
|
Російські банки пропонують в Україні націоналізувати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:01
Surfer написав:
То что в Украине на четвертый год войны не должно быть места банкам страны оккупанта - неоспоримый факт.
Это последнее российское что осталось в Украине? А как же с газом, твелами,углем, уже решили?
back in USSR
-
slavek
-
-
- Повідомлень: 4787
- З нами з: 16.08.09
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 851 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:18
slavek написав: Surfer написав:
То что в Украине на четвертый год войны не должно быть места банкам страны оккупанта - неоспоримый факт.
Это последнее российское что осталось в Украине? А как же с газом, твелами,углем, уже решили?
В вашем-то возрасте и с вашим опытом как-то несолидно не знать, что газ у нас исключительно словацкой добычи, твэлы американские (Вестингауза), а уголь из Роттердама. Из РФ из всего перечисленного вами, в Украину ничего не поставляется!
-
yanyura
-
-
- Повідомлень: 3533
- З нами з: 09.01.09
- Подякував: 823 раз.
- Подякували: 649 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:56
За 1 грн, как Приват, национализировать не получиться. Тут придется забашлять по полной. Если это прoизойдет, значит договорились.
Востаннє редагувалось centaur
в Чет 10 тра, 2018 19:33, всього редагувалось 1 раз.
-
centaur
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 05.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 18:00
yanyura написав: slavek написав: Surfer написав:
То что в Украине на четвертый год войны не должно быть места банкам страны оккупанта - неоспоримый факт.
Это последнее российское что осталось в Украине? А как же с газом, твелами,углем, уже решили?
В вашем-то возрасте и с вашим опытом как-то несолидно не знать, что газ у нас исключительно словацкой добычи, твэлы американские (Вестингауза), а уголь из Роттердама. Из РФ из всего перечисленного вами, в Украину ничего не поставляется!
Про белорусские нефтепродукты из белорусской же нефти забыли сказать))
-
lenta19
-
-
- Повідомлень: 245
- З нами з: 04.09.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:27
yanyura написав:
Из РФ из всего перечисленного вами, в Украину ничего не поставляется!
А скоко авто и жд транспортом поставляется...
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2341
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|