|
|
Ілон Маск купив акції Tesla на 10 мільйонів доларів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:01
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє CNN.
Дивися повний текст Ілон Маск купив акції Tesla на 10 мільйонів доларів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81831
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:01
На Марс Илону хочется быть первым....
-
papazina
-
-
- Повідомлень: 568
- З нами з: 19.12.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему