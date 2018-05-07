Гройсман поскаржився на якість 3G

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Якість мобільного зв'язку третього покоління в Україні прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає незадовільною, в зв'язку з чим доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), провести перевірки
Гройсман чертов имбицил, зачем было рвать очко ради 4джи, когда всем, кто не в областных центрах, известно, какое качество 3джи? Сильно хотелось операторов ограбить? Ну так они тарифы задрали. Пошел бы ты проторенной дорожкой Христа, жаль, некому тебя к кресту прибить
max_us_ua написав:Гройсман чертов имбицил, зачем было рвать очко ради 4джи, когда всем, кто не в областных центрах, известно, какое качество 3джи? Сильно хотелось операторов ограбить? Ну так они тарифы задрали. Пошел бы ты проторенной дорожкой Христа, жаль, некому тебя к кресту прибить
Гройсман имбицил? Кто заставлял участвовать в аукционе и браться вообще за 4G? Гройсман? Операторы, если считают, что им не по силам 4ж без пагубных последствий для их клиентов, могли не участвовать, повременить, накопить/ взять кредит, чтобы не устраивать апокалипсис со связью. Не Гройсман, а граждане желают улучшения связи, введения 4Ж. И Гройсман в данном случае озвучил хороший популистический посыл, который в данный момент очень популярен среди населения, т.е. он прав.
Чего-то особого кайфа от 4G пока нет. Лайфовский 4G в центре Одессы, мерял несколько раз ради интереса разными способами, дает 20 в среднем на вход. На выход вообще маловато. Да и покрытие пока в городе максимум процентов 10 от территории. Посмотрим что дальше, может исправятся.
locustsucol написав:Не Гройсман, а граждане желают улучшения связи, введения 4Ж. И Гройсман в данном случае озвучил хороший популистический посыл, который в данный момент очень популярен среди населения, т.е. он прав.
Про желающих 4ж граждан ссылок особо не было.. И в чем заключается "популярный" посыл? нашел виноватых. не предусмотрел