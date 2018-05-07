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Гройсман поскаржився
на якість 3G

Гройсман поскаржився на якість 3G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:22

Гройсман поскаржився на якість 3G

Пропонуємо до обговорення:
Якість мобільного зв'язку третього покоління в Україні прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає незадовільною, в зв'язку з чим доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), провести перевірки

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:22

Гройсман чертов имбицил, зачем было рвать очко ради 4джи, когда всем, кто не в областных центрах, известно, какое качество 3джи? Сильно хотелось операторов ограбить? Ну так они тарифы задрали. Пошел бы ты проторенной дорожкой Христа, жаль, некому тебя к кресту прибить
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:32

Что ты несешь
svm30055
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:33

А Гройсман прав
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:33

А он кроме как жаловаться и бюджет пилить что-то еще может делать??????
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:38

  max_us_ua написав:Гройсман чертов имбицил, зачем было рвать очко ради 4джи, когда всем, кто не в областных центрах, известно, какое качество 3джи? Сильно хотелось операторов ограбить? Ну так они тарифы задрали. Пошел бы ты проторенной дорожкой Христа, жаль, некому тебя к кресту прибить

Гройсман имбицил? Кто заставлял участвовать в аукционе и браться вообще за 4G? Гройсман? Операторы, если считают, что им не по силам 4ж без пагубных последствий для их клиентов, могли не участвовать, повременить, накопить/ взять кредит, чтобы не устраивать апокалипсис со связью. Не Гройсман, а граждане желают улучшения связи, введения 4Ж. И Гройсман в данном случае озвучил хороший популистический посыл, который в данный момент очень популярен среди населения, т.е. он прав.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:44

Чего-то особого кайфа от 4G пока нет. Лайфовский 4G в центре Одессы, мерял несколько раз ради интереса разными способами, дает 20 в среднем на вход. На выход вообще маловато. Да и покрытие пока в городе максимум процентов 10 от территории. Посмотрим что дальше, может исправятся.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:46

Re: поскаржився

  locustsucol написав:Не Гройсман, а граждане желают улучшения связи, введения 4Ж. И Гройсман в данном случае озвучил хороший популистический посыл, который в данный момент очень популярен среди населения, т.е. он прав.

Про желающих 4ж граждан ссылок особо не было..
И в чем заключается "популярный" посыл? нашел виноватых. не предусмотрел
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:24

Re: Гройсман поскаржився на якість 3G

КС у Львові працює нормально, що 3g, що 4g. А водафон у мене вдома скотився до edge/gsm, а раніше 3g було

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Taras Rudko
 
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