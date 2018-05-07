Гройсман поскаржився на якість 3G

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 18:24
Городишко 200+k населения, киевстар. Тело то и дело сваливается в EDGE, даже на высоте 6 этажа. Про села-поселки и говорить нечего, вышка рядом, шкала полная, а 3G не видать (ибо волокна нет, только релейка).
В Европу через жony!
Додано: Чет 10 тра, 2018 21:09
неЗгибнев
Я считаю, что его по другой причине надо пожалеть. Перед выборами, видя рейтинги, Порох им вытрет срамное место, скажет - он во всем виноват. И о Гройсмане забудут, как о Кроле (который, к слову, куда более достойный человек)
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