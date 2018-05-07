RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гройсман поскаржився
на якість 3G

Гройсман поскаржився на якість 3G
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:24

Городишко 200+k населения, киевстар. Тело то и дело сваливается в EDGE, даже на высоте 6 этажа. Про села-поселки и говорить нечего, вышка рядом, шкала полная, а 3G не видать (ибо волокна нет, только релейка).
В Европу через жony!
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1228
З нами з: 19.11.08
Подякував: 17 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:09

Надо пожалеть Гройсмана.
Жалостливый он такой.
неЗгибнев
 
Повідомлень: 58
З нами з: 03.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 21:09

неЗгибнев

Я считаю, что его по другой причине надо пожалеть. Перед выборами, видя рейтинги, Порох им вытрет срамное место, скажет - он во всем виноват. И о Гройсмане забудут, как о Кроле (который, к слову, куда более достойный человек)
max_us_ua
 
Повідомлень: 2810
З нами з: 17.11.08
Подякував: 551 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 23:22

Надо пожалеть Гройсмана.
Жалостливый он такой.
неЗгибнев
 
Повідомлень: 58
З нами з: 03.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 02:55

Re: Гройсман поскаржився на якість 3G

  Taras Rudko написав:КС у Львові працює нормально, що 3g, що 4g. А водафон у мене вдома скотився до edge/gsm, а раніше 3g було

Был несколько раз проездом во Львове. На жд. у водафона на мой взгляд edge/gsm даже нет. Вспоминаю там всегда свой городишко, где и 3G нормально и свободный Wi-Fi имеет нормальную скорость. Что не скажешь про большие города в том числе и Киев.
Попаданец
 
Повідомлень: 605
З нами з: 03.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман назвав українське законодавство "одним з...
R2 » Чет 10 тра, 2018 14:30
6 157
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 тра, 2018 17:16
Kudrjavuy
Гройсман анонсував “остаточне рішення” щодо створення...
R2 » Пон 07 тра, 2018 11:36
5 233
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 10:45
сова
Гройсман думає, що е-декларування для активістів могли...
R2 » Пон 07 тра, 2018 15:05
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 тра, 2018 15:05
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.