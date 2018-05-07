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Гройсман поскаржився
на якість 3G

Гройсман поскаржився на якість 3G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:24

Городишко 200+k населения, киевстар. Тело то и дело сваливается в EDGE, даже на высоте 6 этажа. Про села-поселки и говорить нечего, вышка рядом, шкала полная, а 3G не видать (ибо волокна нет, только релейка).
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summacut
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:09

Надо пожалеть Гройсмана.
Жалостливый он такой.
неЗгибнев
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 21:09

неЗгибнев

Я считаю, что его по другой причине надо пожалеть. Перед выборами, видя рейтинги, Порох им вытрет срамное место, скажет - он во всем виноват. И о Гройсмане забудут, как о Кроле (который, к слову, куда более достойный человек)
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 23:22

Надо пожалеть Гройсмана.
Жалостливый он такой.
неЗгибнев
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 02:55

Re: Гройсман поскаржився на якість 3G

  Taras Rudko написав:КС у Львові працює нормально, що 3g, що 4g. А водафон у мене вдома скотився до edge/gsm, а раніше 3g було

Был несколько раз проездом во Львове. На жд. у водафона на мой взгляд edge/gsm даже нет. Вспоминаю там всегда свой городишко, где и 3G нормально и свободный Wi-Fi имеет нормальную скорость. Что не скажешь про большие города в том числе и Киев.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:49

  locustsucol написав:Гройсман имбицил? Кто заставлял участвовать в аукционе и браться вообще за 4G?

Он таков даже без 3Ж.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:39

Re: Гройсман поскаржився на якість 3G

что бы связь = интернет был хорошим надо пока что в смартфонах ОТКЛЮЧИТЬ 4g режим, ибо телефон "прыгает" между 3г и 4г и получаеться плохо ... просто 3г будет работать лучше если убрать режим 4г . А так да согласен с премьером.
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:06

  max_us_ua написав:Гройсман чертов имбицил, зачем было рвать очко ради 4джи, когда всем, кто не в областных центрах, известно, какое качество 3джи? Сильно хотелось операторов ограбить? Ну так они тарифы задрали. Пошел бы ты проторенной дорожкой Христа, жаль, некому тебя к кресту прибить

Как ввязано покрытие всяких пгт и крупных городов ? Это все равно что кричать , зачем в городе раздавать гигабитный интернет, когда село сидит на старых модемах? Какой процент платежеспособного населения живет вне областных центрах и какая их плотность ? Одно дело когда станцию поставили на группу 24-х этажных домов, другое покрывать низкоэтажные строения, половина людей из которых выехали в лучшие локации.
Смысл высказывания : Во всяких ж*** мира качество связи г***о, надо составить операторов это исправлять. Что конкретно в высказывании не так ?
Или видим "Гройсман" сразу муу ... :mrgreen:
ssnet
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