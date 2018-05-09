Про це заявив голова управління Марек Нєхчал.
Дивися повний текст Польща висунула звинувачення "Газпрому" через фінансування "Північного потоку-2".
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:26
Польща висунула звинувачення "Газпрому" через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща висунула звинувачення "Газпрому" через фінансування "Північного потоку-2".
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:26
Фамилия такая неравнодушная у человека - Нечхал)))
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:09
Т.е. Газпрому, Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Из Википедий:
Дай бог нашому теляті та вовка з'їсти! (с)
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