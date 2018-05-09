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Польща висунула звинувачення "Газпрому" через...
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:26
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова управління Марек Нєхчал.
Дивися повний текст Польща висунула звинувачення "Газпрому" через фінансування "Північного потоку-2"
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R2
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:26
Фамилия такая неравнодушная у человека - Нечхал)))
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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Contortum
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:40
Я смотрю инновационный подход АМКУ ширится по планете.
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vitali_kalinin
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Додано: Чет 10 тра, 2018 17:09
Польское Управление защиты конкуренции и потребителей выдвинуло обвинение “Газпрому” и еще пяти компаниям в связи с финансированием газопровода “Северный поток-2”.
Т.е. Газпрому, Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Из Википедий:
Royal Dutch Shell — Британско-нидерландская нефтегазовая компания. Четвёртая по величине активов производственная компания в мире, согласно рейтингу Forbes Global 2000 (май 2014 года) и первая в рейтинге Fortune Global 500 по величине выручки (2013 год)
OMV — австрийская нефтяная компания, крупнейшая в Центральной Европе
Engie — крупная французская энергетическая и газовая компания
Wintershall Holding GmbH — крупнейшая немецкая газовая и нефтяная компания
Uniper (ранее называлась E.ON Ruhrgas) — немецкая компания, крупнейший в стране дистрибьютор природного газа
Дай бог нашому теляті та вовка з'їсти! (с)
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yanyura
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Додано: Чет 10 тра, 2018 18:17
yanyura написав:
Польское Управление защиты конкуренции и потребителей выдвинуло обвинение “Газпрому” и еще пяти компаниям в связи с финансированием газопровода “Северный поток-2”.
Т.е. Газпрому, Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
И вот вопрос - либо 4 компании вынут свои номинальные вложения из газпромовского проекта, либо будут судиться с поляками (или ЕС).
Неизвестно, что они выберут.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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