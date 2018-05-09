Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман на засіданні уряду.
Дивися повний текст Гройсман назвав українське законодавство "одним з найкращих в Європі" для інвесторів.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:30
Гройсман назвав українське законодавство "одним з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман назвав українське законодавство "одним з найкращих в Європі" для інвесторів.
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:39
Не ну мнение выпускника заочного отделения мауп и выдающегося руководителя винницкого базара несомненно ценно. Осталось только понять почему инвесторы к нему не прислушиваются?
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:16
Это себе уже усё, а населению - ЧЕСТНО!
8,5 ВВП от заробитчан показала Украина.
А сколько работают в условиях рабского неоплачиваемого труда?
При том целая Государственная система удерживает их в этом состоянии рабов казённых(пока не "приватизируют").
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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