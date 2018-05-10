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Гройсман назвав українське
законодавство "одним з...

Гройсман назвав українське законодавство "одним з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:30

Гройсман назвав українське законодавство "одним з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман на засіданні уряду.

Дивися повний текст Гройсман назвав українське законодавство "одним з найкращих в Європі" для інвесторів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:31

красавчик
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:33

Де ж тоді ті інвестори?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:34

ПФФФФФУУУУУУ!!
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:34

Особенно если взяточку занести ему!!
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:39

Не ну мнение выпускника заочного отделения мауп и выдающегося руководителя винницкого базара несомненно ценно. Осталось только понять почему инвесторы к нему не прислушиваются?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:16

  sena_2008atp написав:Де ж тоді ті інвестори?


Это себе уже усё, а населению - ЧЕСТНО!
8,5 ВВП от заробитчан показала Украина.

А сколько работают в условиях рабского неоплачиваемого труда?
При том целая Государственная система удерживает их в этом состоянии рабов казённых(пока не "приватизируют").
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:19

Идиот этот Г...
Инвесторам надо верховенство права, а пока суды продажные так только инвестора в виде "ранее стыренного" капитала и будут.
zzzxxx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:39

Яке там законодавство!

Очевидно дело не в законодавстве. За 4 года - нуль! Дел с жуликами ни кто иметь не хочет. Может другие придут..., а этим - фсё.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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