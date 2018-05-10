Гройсман назвав українське законодавство "одним з...

Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:39

Очевидно дело не в законодавстве. За 4 года - нуль! Дел с жуликами ни кто иметь не хочет. Может другие придут..., а этим - фсё.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.