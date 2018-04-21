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Пенсійний фонд підвищив виплати
для ще однієї категорії...

Пенсійний фонд підвищив виплати для ще однієї категорії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:36

Пенсійний фонд підвищив виплати для ще однієї категорії...

Пропонуємо до обговорення:
У Пенсійному фонді на виплату пенсій виділяється щомісяця 150 млн грн.

Дивися повний текст Пенсійний фонд підвищив виплати для ще однієї категорії пенсіонерів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:37

минимальная пенсия по возрасту в Украине составляет 1452 грн, ур** КАК ЖИТЬ НА ЭТИ ДЕНГИ?????
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:42

  vasia_fin написав:минимальная пенсия по возрасту в Украине составляет 1452 грн, ур** КАК ЖИТЬ НА ЭТИ ДЕНГИ?????

Сильней кричать про бесплатный газ, запрет рынка земли. Тогда пенсия может максимально приблизиться к нулю. Ест ьсмысл ее тогда вообще отменить, если население считает, что анархия и безграмотность дает им право получать с неба манну небесную, которую оплачивают им за все эти выходки налогоплатильщики.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:25

Моя бабуля скоро 95 годок встречать будет..дожить принципиально желает до обещанного "осовременивания" пенсии
Moimir
 
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