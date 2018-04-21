У Пенсійному фонді на виплату пенсій виділяється щомісяця 150 млн грн.
Дивися повний текст Пенсійний фонд підвищив виплати для ще однієї категорії пенсіонерів.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:36
Пенсійний фонд підвищив виплати для ще однієї категорії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний фонд підвищив виплати для ще однієї категорії пенсіонерів.
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:37
минимальная пенсия по возрасту в Украине составляет 1452 грн, ур** КАК ЖИТЬ НА ЭТИ ДЕНГИ?????
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:42
Сильней кричать про бесплатный газ, запрет рынка земли. Тогда пенсия может максимально приблизиться к нулю. Ест ьсмысл ее тогда вообще отменить, если население считает, что анархия и безграмотность дает им право получать с неба манну небесную, которую оплачивают им за все эти выходки налогоплатильщики.
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:25
Моя бабуля скоро 95 годок встречать будет..дожить принципиально желает до обещанного "осовременивания" пенсии
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