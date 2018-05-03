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Кабмін збільшив
оклад мера Києва

Кабмін збільшив оклад мера Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:17

Кабмін збільшив оклад мера Києва

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України встановив посадовий оклад мера Києва та головам обласних рад у 15,4 тис. грн, а мерам інших міст з населенням понад 1 млн осіб – 12,2 тис. грн.

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