Кабінет Міністрів України встановив посадовий оклад мера Києва та головам обласних рад у 15,4 тис. грн, а мерам інших міст з населенням понад 1 млн осіб – 12,2 тис. грн.
Дивися повний текст Кабмін збільшив оклад мера Києва.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 15:17
Кабмін збільшив оклад мера Києва
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Дивися повний текст Кабмін збільшив оклад мера Києва.
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