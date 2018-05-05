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Україна зробить все, щоб
не дати використовувати...

Україна зробить все, щоб не дати використовувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:42

Україна зробить все, щоб не дати використовувати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Президент України Петро Порошенко.

Дивися повний текст Україна зробить все, щоб не дати використовувати "Північний потік-2" як елемент гібридної війни – Порошенко.
R2
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Нет газа. Нет проблем.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:51

Президент несет полную чушь. Но понять его можно , скоро выборы и строительство сп2 будет очередной гвоздь в крышку его политического гроба. Может не посадят , но активов лишится огромных
repulse1815
 
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