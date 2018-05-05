Про це заявив Президент України Петро Порошенко.
Дивися повний текст Україна зробить все, щоб не дати використовувати "Північний потік-2" як елемент гібридної війни – Порошенко.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 15:42
Україна зробить все, щоб не дати використовувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна зробить все, щоб не дати використовувати "Північний потік-2" як елемент гібридної війни – Порошенко.
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:51
Президент несет полную чушь. Но понять его можно , скоро выборы и строительство сп2 будет очередной гвоздь в крышку его политического гроба. Может не посадят , но активов лишится огромных
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:15
Гибридная война (англ. hybrid warfare) — вид враждебных действий, при котором нападающая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет своего оппонента, используя сочетание скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также оказывая поддержку повстанцам, действующим на территории противника. Как это увязать с Северным Потоком 2 непонятно. Скорее всего это изменение риторики. По причине того, что труд по блокированию Сев 2 оказался напрасным, а говорить, что то надо.
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:23
Поздно. Этот вопрос уже решен и без него. Слишком много ресурсов уже вовлечено в проект и слишком серьезные силы заинтересованы в его реализации.
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