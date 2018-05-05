RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна зробить все, щоб
не дати використовувати...

Україна зробить все, щоб не дати використовувати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:42

Україна зробить все, щоб не дати використовувати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Президент України Петро Порошенко.

Дивися повний текст Україна зробить все, щоб не дати використовувати "Північний потік-2" як елемент гібридної війни – Порошенко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81845
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:42

Нет газа. Нет проблем.
sal
 
Повідомлень: 2339
З нами з: 25.03.16
Подякував: 330 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:51

Президент несет полную чушь. Но понять его можно , скоро выборы и строительство сп2 будет очередной гвоздь в крышку его политического гроба. Может не посадят , но активов лишится огромных
repulse1815
 
Повідомлень: 52
З нами з: 09.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:15

Гибридная война (англ. hybrid warfare) — вид враждебных действий, при котором нападающая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет своего оппонента, используя сочетание скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также оказывая поддержку повстанцам, действующим на территории противника. Как это увязать с Северным Потоком 2 непонятно. Скорее всего это изменение риторики. По причине того, что труд по блокированию Сев 2 оказался напрасным, а говорить, что то надо.
nik1
 
Повідомлень: 964
З нами з: 17.08.15
Подякував: 27 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:23

Поздно. Этот вопрос уже решен и без него. Слишком много ресурсов уже вовлечено в проект и слишком серьезные силы заинтересованы в его реализации.
romio_33
 
Повідомлень: 227
З нами з: 29.08.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:51

  romio_33 написав:Поздно. Этот вопрос уже решен и без него. Слишком много ресурсов уже вовлечено в проект и слишком серьезные силы заинтересованы в его реализации.


тем более что после выхода Штатов из иранских соглашений переспективе цена на углеводороды пойдет вверх...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1193
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:32

  antikkristall написав:тем более что после выхода Штатов из иранских соглашений переспективе цена на углеводороды пойдет вверх...


Штаты наращивают добычу нефти за год на 1.5 млн барелей в день, если нефть подорожает то могут нарастить за год и до 2.5 млн баррелей в день. Иран добывает 3.5 млн баррелей в день, так что понадобится 1.5-2 года чтобы перекрыть добычу Ирана своей. Уже сейчас США добывают более 10 млн баррелей нефти в день.

Из недостатков: сланцевая нефть США тяжелая и требуется от 10 до 25% объема легкой арабской нефти для переработки.

https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafH ... rfpus2&f=4
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1572
З нами з: 30.10.08
Подякував: 145 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна зараз виробляє в 50 разів менше автотранспорту,... 1, 2, 3
R2 » Нед 06 тра, 2018 19:42
20 1066
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 19:38
Sommer
Україна і США обговорили розширення взаємного доступу на...
R2 » Пон 07 тра, 2018 13:04
2 57
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 тра, 2018 13:06
Faceless
Україна отримала від Німеччини 106 млн євро на...
R2 » П'ят 04 тра, 2018 15:40
9 404
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 тра, 2018 14:22
avax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9948)
10.05.2018 22:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.