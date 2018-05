Україна зробить все, щоб не дати використовувати...

Додано: Чет 10 тра, 2018 20:32

antikkristall написав: тем более что после выхода Штатов из иранских соглашений переспективе цена на углеводороды пойдет вверх...



Штаты наращивают добычу нефти за год на 1.5 млн барелей в день, если нефть подорожает то могут нарастить за год и до 2.5 млн баррелей в день. Иран добывает 3.5 млн баррелей в день, так что понадобится 1.5-2 года чтобы перекрыть добычу Ирана своей. Уже сейчас США добывают более 10 млн баррелей нефти в день.



Из недостатков: сланцевая нефть США тяжелая и требуется от 10 до 25% объема легкой арабской нефти для переработки.



