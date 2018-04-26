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В УЗ пояснили, навіщо ставити
камери спостереження в поїздах

В УЗ пояснили, навіщо ставити камери спостереження в поїздах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:19

В УЗ пояснили, навіщо ставити камери спостереження в поїздах

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі УЗ виданню ЦТС.

Дивися повний текст В УЗ пояснили, навіщо ставити камери спостереження в поїздах.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:19

Как зачем? Во-первых, распил, во-вторых, эта мера вполне укладывается в комплекс мер по созданию полицейского государства
max_us_ua
 
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