Про це повідомили в прес-службі УЗ виданню ЦТС.
Дивися повний текст В УЗ пояснили, навіщо ставити камери спостереження в поїздах.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:19
В УЗ пояснили, навіщо ставити камери спостереження в поїздах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В УЗ пояснили, навіщо ставити камери спостереження в поїздах.
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:19
Как зачем? Во-первых, распил, во-вторых, эта мера вполне укладывается в комплекс мер по созданию полицейского государства
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