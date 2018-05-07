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Фонд держмайна почне боротьбу
з "чорними" ріелторами

Фонд держмайна почне боротьбу з "чорними" ріелторами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:05

Фонд держмайна почне боротьбу з "чорними" ріелторами

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив в. о. голови ФДМ Віталій Трубаров.

Дивися повний текст Фонд держмайна почне боротьбу з "чорними" ріелторами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:06

а при чем тут вообще риєлторы, хоть черные, хоть арийцы?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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