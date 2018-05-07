Про це повідомив в. о. голови ФДМ Віталій Трубаров.
Дивися повний текст Фонд держмайна почне боротьбу з "чорними" ріелторами.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 18:05
Фонд держмайна почне боротьбу з "чорними" ріелторами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд держмайна почне боротьбу з "чорними" ріелторами.
Додано: Чет 10 тра, 2018 18:06
а при чем тут вообще риєлторы, хоть черные, хоть арийцы?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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